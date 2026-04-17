Arabasında parçalanmış ceset bulunmuştu. Ünlü şarkıcı D4vd tutuklandı

ABD 'de " D4vd " olarak bilinen, Gerçek adı David Anthony Burke olan ünlü şarkıcının adına kayıtlı bir Tesla'nın bagajında geçtiğimiz eylül ayında parçalara ayrılmış bir ceset bulunmuştu.

Olay, çevredekiler tarafından fark edilen yoğun koku üzerine Los Angeles Polisi'nin Hollywood’daki bir çekici otoparkına gitmesiyle ortaya çıkmıştı. Çürümüş halde bulunan ceset, çöp poşeti benzeri bir torbaya ciddi şekilde parçalanmış şekilde konmuştu.

ARABASINDA GENÇ BİR KIZIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Devam eden soruşturma kapsamında arabada bulunan cesedin genç bir kıza ait olduğu ve 15'inci yaş gününden bir gün önce bulunan kızın adının Celeste Rivas Hernandez olduğu ortaya çıktı.

Los Angeles'ın güneydoğusundaki Riverside County'de 13 yaşındayken kayıp olarak bildirilen Rivas'ın otopsisi sonrası Adli Tıp Kurumu, Rivas'ın cansız bedeninin araçta uzun süre kaldığı izlenimi verdiğini açıkladı.

ARAÇ BİR AYDIR PARK HALİNDEYMİŞ

Los Angeles Polis Departmanı da cesedin bulunduğu aracın çekilmeden önce yaklaşık bir ay boyunca lüks Hollywood Hills bölgesinde park halinde olduğunu belirtti.

ÜNLÜ ŞARKICI TUTUKLANDI

Tüm bunlarından ardından Los Angeles polisi, gerçek adı David Burke olan 21 yaşındaki şarkıcıyı Celeste Rivas'ın cinayeti nedeniyle tutukladı. Los Angeles Polis Departmanı'nın açıklamasına göre göre, Burke kefalet olmaksızın gözaltında tutuluyor. Dosya, pazartesi günü savcılığa sunulacak ve dava değerlendirmesi yapılacak.