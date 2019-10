Sunucu Murat Yıldırım'ın yarışmadan ayrılmasıyla yerine gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster"in yeni sezon ilk bölümü, 5 Ekim Cumartesi günü izleyici karşısına çıktı.



Arda Ayten'e sorulacak 1 milyon TL değerindeki soru belli oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL değerindeki soru belli oldu. “On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?” sorusuna Toprak doğru yanıtını veren Arda Ayten büyük ödül olan 1 milyon TL'nin sahibi oldu.

- On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?



A- Vatan



B- Kan



C- Toprak



D- Yurt



Doğru Cevap: C şıkkı "Toprak"