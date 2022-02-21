Arda Kural kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Geçtiğimiz aylarda kariyeri ve özel hayatıyla yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Arda Kural, eski günlerine dönmeye çalışıyor.

40 yaşındaki oyuncu, 2 ayda 14 kilo verdi. Kural, "Eski Arda olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Sosyal medyadan gelen mesajlar en büyük motivasyonum" dedi.

ARDA KURAL KİMDİR?



12 Nisan 1980'de Yalova'da doğan Arda Kural sinema ve dizi oyuncusudur.



Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999’da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV’de VJ’lik yaptı.



İlk olarak 1999’da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003’te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile de büyük beğeni topladı.

Kural, son olarak Nefrin isimli korku filminde rol almıştı.

