Arda Turan ile Aslıhan Doğan bebek heyecanı yaşıyor. İkili kasım ayında doğacak oğlu Hamza Arda için alışveriş yapmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde tek başına Zorlu AVM’ye gelen 31 yaşındaki futbolcu, bebek arabası satan mağazaları gezdi.
İki araba arasında kalan Turan, eşi Aslıhan Doğan’ı görüntülü olarak arayıp fikrini aldı. Sonunda da tercihini 8 bin TL olan bebek arabasından yana kullandı.
Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın çocuk hazırlıkları (8 bin TL'lik bebek arabası)
Yaşam
Doğacak bebekleri için gün sayan Arda Turan ile Aslıhan Doğan'dan ikilisinden ünlü futbolcu 8 bin TL bebek arabası aldı.
Arda Turan ile Aslıhan Doğan bebek heyecanı yaşıyor. İkili kasım ayında doğacak oğlu Hamza Arda için alışveriş yapmaya başladı.