Arda Turan ile Berkay'ın 'cinsel taciz' davasında Burak Yılmaz kararı

Futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Turan ve müdahil Özlem Şahin katılmadı.



Hakim, daha önce tanık olarak çağrılan milli futbolcu Burak Yılmaz'a çıkarılan tebligatın geri döndüğünü tutanağa yazdırdı.



Sanık Turan'ın avukatı Şeref Dede, tanık Yılmaz'ın Fransa'da bir takımda oynadığını, ekimde milli takımın maçında oynaması için seçilmesi durumunda Türkiye'ye geldiğinde mahkemede hazır edebileceklerini ve adresini bildirebileceklerini ifade ederek, tanığın hazır edilmesi için süre istedi.



Müdahil Özlem Şahin'in avukatı Bahar Balaban ise tanık Onur Ürkmez için tebligat çıkarılmasını talep etti.



Mahkeme, tanık Onur Ürkmez hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına, sanık avukatlarına, tanık Yılmaz'ı celse arasında hazır etmeleri, edememeleri halinde yurt dışı adresini bildirmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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ARDA TURAN İLE BERKAY KAVGASININ GÖRÜNTÜLERİ