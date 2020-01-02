Arda Turan ve Tarkan'ın bebeklerinin cinsiyetleri belli oldu

İki yıl önce kızları Liya'yı kucaklarına alan megastar Tarkan ile Pınar Tevetoğlu çifti ikinci bebek heyecanı yaşıyor.



İkinci bebeğine hamile olan Pınar Tevetoğlu bu kez bir erkek bebek dünyaya getirecek.



Futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan’ın da bebeklerinin cinsiyeti belli oldu



'Çocukları çok seviyoruz, kalabalık aile olmak istiyoruz' diyen ikilinin çocukları yine erkek olacak.



Çift geçtiğimiz yıl 26 Ekim'de de oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı.

TARKAN İLK BEBEĞİNİN MÜJDESİNİ BÖYLE VERMİŞTİ