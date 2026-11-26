The Leading Hotels of the World (LHW) üyesi Argos in Cappadocia, LHW’nin Roma’da düzenlenen 60. yıllık buluşmasında açıklanan 2026 Membership Awards kapsamında, üstün misafir deneyimlerini onurlandıran “Remarkable Experiences” ödülüne layık görüldü. Bu başarıyla Argos in Cappadocia, yaklaşık on yıldır Türkiye ’den LHW Membership Awards kapsamında ödül kazanan ilk otel olma unvanını elde etti.

Her yıl düzenlenen ödül programı, LHW’nin küresel topluluğunda yer alan seçkin otelleri ve otel yöneticilerini; liderlik, misafir deneyimi, sürdürülebilirlik, toplumsal etki, kalite ve LHW markasıyla etkileşim gibi alanlardaki başarılarıyla onurlandırıyor.

Argos in Cappadocia Otel Müdürü Deniz Karkın:

“The Leading Hotels of the World tarafından “Remarkable Experiences” ödülüne layık görülmekten büyük onur duyuyoruz. Bu ödül, ekibimizin özgün ve ayrıcalıklı misafir deneyimleri yaratma konusundaki özverisinin bir göstergesi olmanın yanı sıra, Türkiye’nin eşsiz misafirperverliğini ve zengin kültürel mirasını uluslararası arenada daha geniş kitlelere tanıtmak için de önemli bir fırsat sunuyor. Argos in Cappadocia olarak, Kapadokya ’nın kendine özgü ruhunu ve zamansız güzelliğini yaşatırken, Türkiye’nin dünya çapında bir lüks seyahat destinasyonu olarak giderek güçlenen konumuna katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Dünyanın en seçkin bağımsız lüks otelleri arasında bu ödüle layık görülmek, başarımızı bizler için daha da anlamlı kılıyor.”

Argos in Cappadocia’nın ödüle layık görülmesinde, Kapadokya’nın doğal ve kültürel zenginliklerini yılın her döneminde farklı deneyimlerle buluşturan misafirperverlik anlayışı öne çıktı. Mevsime özel pikniklerden gün doğumu kahvaltılarına, şömine başındaki buluşmalardan Anadolu mutfak kültürünü yaşatan gastronomi deneyimlerine uzanan zengin deneyim seçkisi, misafirleri Kapadokya’yı her mevsim farklı bir perspektiften keşfetmeye davet ediyor.

Ödül, 19–21 Kasım 2026 tarihleri arasında Roma’da “The Art of Independence” temasıyla gerçekleştirilen LHW Yıllık Kongresi kapsamında takdim edildi. Buluşma, LHW’nin dünya genelinde 450’yi aşkın bağımsız lüks otelden oluşan seçkisinde yer alan otellerin sahipleri ve genel müdürlerinin yanı sıra sektör liderlerinden oluşan 400’ü aşkın katılımcıyı bir araya getirdi.

The Leading Hotels of the World Başkanı ve CEO’su Shannon Knapp: “Birleşmelerin ve standartlaşmanın giderek belirleyici olduğu bir dönemde bağımsızlık, lüksü farklılaştıran en önemli unsurlardan biri haline geldi. Bağımsızlık; özgünlüğe, yaratıcılığa ve ustalığa alan açarken, samimi ve duygusal bağ kuran, kişiselleştirilmiş deneyimler sunma özgürlüğünü de beraberinde getiriyor.”

2026 Membership Awards, kongre kapsamında Roma’nın tarihi Caracalla Hamamları’nda düzenlenen gala yemeğinde sahiplerini buldu. Ödül töreninde, bağımsız lüks otelcilik sektörüne sundukları katkılarla öne çıkan sekiz otel ve otel yöneticisi onurlandırıldı.