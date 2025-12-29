Argos in Cappadocia, The Leading Hotels of the World (LHW) üyeleri arasına katıldı
29.12.2025 12:24
NTV - Haber Merkezi
Kapadokya’nın büyülü coğrafyasıyla bütünleşen, yurt dışı ve yurt içinde elde ettiği başarı ve ödüllerle adından söz ettiren Argos in Cappadocia, dünyanın en prestijli bağımsız lüks otel koleksiyonlarından The Leading Hotels of the World (LHW) topluluğunun bir parçası oldu. (İLANDIR)
Bulunduğu bölgenin benzersiz dokusunda unutulmaz bir deneyim sunan Argos in Cappadocia, dünyanın en prestijli otel koleksiyonlarından The Leading Hotels of the World (LHW) üyeleri arasına katıldı. Yalnızca karakteri ve kalite standartlarıyla fark yaratan otellerin kabul edildiği bu seçkin toplulukta yerini alan Argos in Cappadocia, bu adımla Türkiye’nin yerel değerlerini küresel lüks segmentinde yeniden tescilledi.
Misafirlerine bölgenin ruhunu hissettiren yaşayan bir deneyim sunan otel, uluslararası turizm dünyasındaki yerini daha da güçlendirdi.
Küresel Lüks Ağında Türkiye İmzası
Yaklaşık bir asırlık geçmişiyle “remarkably uncommon” seyahat deneyimleri sunmayı misyon edinen The Leading Hotels of the World (LHW), bünyesine katacağı her oteli oldukça titiz bir değerlendirme sürecinden geçiriyor. Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu portföyündeki lüks destinasyonların küresel görünürlüğü, D Maris Bay’in ardından Argos in Cappadocia’nın da The Leading Hotels of the World koleksiyonuna katılmasıyla güçlenirken; Argos in Cappadocia’nın bu seçkin toplulukta yer alması, Türkiye’nin kültürel mirasını ve yerel değerlerini küresel lüks sahnesinde temsil eden güçlü bir referans niteliği taşıyor.
Argos in Cappadocia’nın LHW ailesine katılımına ilişkin olarak The Leading Hotels of the World (LHW), Member Success & Development Başkan Yardımcısı Dean Bannon, şu açıklamalarda bulundu: “Argos in Cappadocia’yı The Leading Hotels of the World koleksiyonunda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bulunduğu coğrafyayla kurduğu güçlü bağ, yerel değerleri merkeze alan yaklaşımı ve özgün karakteriyle Argos in Cappadocia, bize anlamlı bir derinlik katıyor. Sürdürülebilirlik, yerel üretim ve samimi misafirperverliğin bir araya gelerek hem misafirler hem de yerel topluluk için daha zengin ve değerli bir deneyim yaratabileceğini etkileyici bir şekilde ortaya koyuyor.”
Kapadokya’nın Kalbinde Bütünsel Bir Yaşam Deneyimi
Binlerce yıllık bir manastır yerleşkesi, buna bağlı mağaralar, yer altı tünelleri ve tarihi evlerden oluşan kalıntıların restorasyonuyla hayata geçirilen Argos in Cappadocia, misafirlerine Kapadokya’nın ruhunu derinlemesine hissettiriyor. Bu eşsiz deneyim, otelin bünyesinde yer alan ve MICHELIN Rehberi 2026 Türkiye seçkisine giren Nahita restoranı ile taçlanıyor. Yerel üreticilerle kurduğu güçlü bağlar ve sürdürülebilir gastronomi yaklaşımıyla fark yaratan otel; bilinçli, keşfetmeyi seven ve nitelikli deneyim arayan gezginler için ilham verici bir durak olmayı sürdürüyor.