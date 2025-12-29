Argos in Cappadocia, The Leading Hotels of the World (LHW) üyeleri arasına katıldı

Bulunduğu bölgenin benzersiz dokusunda unutulmaz bir deneyim sunan Argos in Cappadocia, dünyanın en prestijli otel koleksiyonlarından The Leading Hotels of the World (LHW) üyeleri arasına katıldı. Yalnızca karakteri ve kalite standartlarıyla fark yaratan otellerin kabul edildiği bu seçkin toplulukta yerini alan Argos in Cappadocia, bu adımla Türkiye’nin yerel değerlerini küresel lüks segmentinde yeniden tescilledi.

Misafirlerine bölgenin ruhunu hissettiren yaşayan bir deneyim sunan otel, uluslararası turizm dünyasındaki yerini daha da güçlendirdi.

Küresel Lüks Ağında Türkiye İmzası

Yaklaşık bir asırlık geçmişiyle “remarkably uncommon” seyahat deneyimleri sunmayı misyon edinen The Leading Hotels of the World (LHW), bünyesine katacağı her oteli oldukça titiz bir değerlendirme sürecinden geçiriyor. Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu portföyündeki lüks destinasyonların küresel görünürlüğü, D Maris Bay’in ardından Argos in Cappadocia’nın da The Leading Hotels of the World koleksiyonuna katılmasıyla güçlenirken; Argos in Cappadocia’nın bu seçkin toplulukta yer alması, Türkiye’nin kültürel mirasını ve yerel değerlerini küresel lüks sahnesinde temsil eden güçlü bir referans niteliği taşıyor.