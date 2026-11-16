Argos in Cappadocia’da yeni yılın ilk hikayesi

Uçhisar’ın tarihi dokusunda konumlanan Argos in Cappadocia, yeni yıl kutlamalarını 31 Aralık gecesinin ötesine taşıyan bir program sunuyor. Nahita’da gerçekleşecek gala yemeği ve canlı müzik performanslarının yanı sıra otelin tarihi dokusunu yansıtan alanlarında düzenlenecek yılbaşı atölyeleri ve Argos Spa’nın kışa özel bakım programı, misafirlere yılın son günlerini Kapadokya ’da değerlendirmek için farklı alternatifler sunuyor.

Nahita’da Evrencan Gündüz ile Yeni Yıl Kutlaması

Argos in Cappadocia’nın Michelin seçkisinde yer alan Nahita, 31 Aralık akşamı Anadolu mutfağının özgün lezzetlerini müzik ve eğlenceyle buluşturan özel bir programa ev sahipliği yapıyor. Saat 19:30’da karşılama kokteyliyle başlayacak kutlamalar, 20ç00’de Trio Rouge’un canlı caz performansı eşliğinde sunulacak altı aşamalı gala yemeğiyle devam edecek.

Anadolu mutfağının çağdaş yorumlarından oluşan özel menüde, yöresel paylaşımlı lezzetler, tütsülenmiş enginar ve ızgara marul salatası, yağlama ve happena, dana kapama ile zeytinyağlı elmalı baklava gibi tatlar yer alacak. Gece boyunca limitsiz yerli alkollü içecek servisi ve yeni yılın ilk saatlerinde sunulacak yöresel ikramlar da programa dahil olacak.

Saat 23.30’da Evrencan Gündüz’ün canlı sahne performansıyla devam edecek kutlamalarda, Argos in Cappadocia’nın eşsiz atmosferinde gerçekleşecek geri sayımla 2027’ye merhaba denilecek. Yeni yılın ilk saatlerinde ise eğlence, 01:15’te başlayacak DJ performansıyla devam edecek.

1 Ocak’ta ise özel bir brunch ile başlayacak yeni yılın ilk günü, Winter Corner’da Kapadokya’nın kış manzarası eşliğinde sucuk ekmek, közde kestane ve sıcak şarap gibi lezzetlerin DJ performansıyla buluştuğu keyifli anlarla devam edecek. Yeni yıl programı, 2 Ocak’ta Şapel’in tarihi atmosferinde düzenlenecek Kapadokya şarapları tadımıyla sona erecek.