Argos in Cappadocia’da yeni yılın ilk hikayesi
16.11.2026 14:35
Argos in Cappadocia, yeni yıl kutlamalarını 31 Aralık gecesinin ötesine taşıyan bir program sunuyor
Kapadokya’nın tarihi ve doğal dokusuyla bütünleşen Argos in Cappadocia, yeni yıl döneminde gastronomi, müzik ve yenilenme ritüellerini bir araya getiren özel bir programa hazırlanıyor.
Uçhisar’ın tarihi dokusunda konumlanan Argos in Cappadocia, yeni yıl kutlamalarını 31 Aralık gecesinin ötesine taşıyan bir program sunuyor. Nahita’da gerçekleşecek gala yemeği ve canlı müzik performanslarının yanı sıra otelin tarihi dokusunu yansıtan alanlarında düzenlenecek yılbaşı atölyeleri ve Argos Spa’nın kışa özel bakım programı, misafirlere yılın son günlerini Kapadokya’da değerlendirmek için farklı alternatifler sunuyor.
Nahita’da Evrencan Gündüz ile Yeni Yıl Kutlaması
Argos in Cappadocia’nın Michelin seçkisinde yer alan Nahita, 31 Aralık akşamı Anadolu mutfağının özgün lezzetlerini müzik ve eğlenceyle buluşturan özel bir programa ev sahipliği yapıyor. Saat 19:30’da karşılama kokteyliyle başlayacak kutlamalar, 20ç00’de Trio Rouge’un canlı caz performansı eşliğinde sunulacak altı aşamalı gala yemeğiyle devam edecek.
Anadolu mutfağının çağdaş yorumlarından oluşan özel menüde, yöresel paylaşımlı lezzetler, tütsülenmiş enginar ve ızgara marul salatası, yağlama ve happena, dana kapama ile zeytinyağlı elmalı baklava gibi tatlar yer alacak. Gece boyunca limitsiz yerli alkollü içecek servisi ve yeni yılın ilk saatlerinde sunulacak yöresel ikramlar da programa dahil olacak.
Saat 23.30’da Evrencan Gündüz’ün canlı sahne performansıyla devam edecek kutlamalarda, Argos in Cappadocia’nın eşsiz atmosferinde gerçekleşecek geri sayımla 2027’ye merhaba denilecek. Yeni yılın ilk saatlerinde ise eğlence, 01:15’te başlayacak DJ performansıyla devam edecek.
1 Ocak’ta ise özel bir brunch ile başlayacak yeni yılın ilk günü, Winter Corner’da Kapadokya’nın kış manzarası eşliğinde sucuk ekmek, közde kestane ve sıcak şarap gibi lezzetlerin DJ performansıyla buluştuğu keyifli anlarla devam edecek. Yeni yıl programı, 2 Ocak’ta Şapel’in tarihi atmosferinde düzenlenecek Kapadokya şarapları tadımıyla sona erecek.
Nahita’da Evrencan Gündüz ile yeni yıl Kktlaması
Argos’ta Yeni Yıl Geleneklerine Özel Atölyeler
Argos in Cappadocia, 24 Aralık itibarıyla belirli tarihlerde düzenlenecek yaratıcı atölyelerle yeni yıl hazırlıklarını misafirleriyle paylaşacak. Argos’un tarihi dokusunu yansıtan alanlarda gerçekleştirilecek etkinlikler, yeni yıl geleneklerini doğal malzemeler ve el emeğiyle bir araya getiriyor.
Müze Salonu’nun tarihi atmosferinde düzenlenecek Zencefilli Kurabiye Süsleme Atölyesi, misafirlere yılbaşı temalı süslemelerle kurabiyelerini kişiselleştirebilecekleri keyifli bir deneyim sunuyor. Şapel’de düzenlenecek Bahçeden Yılbaşı Süsüne Atölyesi’nde ise, Argos’un bahçelerinden toplanarak kurutulan çiçeklerle misafirler kendi yılbaşı süslerini tasarlayacak.
Argos in Cappadocia 2027’yi Kapadokya’da karşılamak isteyen misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
Argos Spa’da Kışa Özel Yenilenme Deneyimi
Argos in Cappadocia, aralık ayı boyunca sunulacak Argos Spa Kış Yolculuğu ile yeni yıl programına dinlenme ve yenilenme odaklı bir deneyim de ekliyor. Geleneksel Türk hamamının ritüellerini Santa Maria Novella ürünleriyle bir araya getiren özel program, Argos Spa’nın sakin atmosferinde misafirlerle buluşuyor. Geleneksel hamam kültürünün izlerini taşıyan kildanlık ile zenginleşen bu deneyim, kış aylarında kendine zaman ayırmak ve günlük yaşamın temposundan uzaklaşmak isteyen misafirlere özel bir alternatif sunuyor.
Argos in Cappadocia, aralık ayına yayılan etkinlikleri ve Nahita’da gerçekleşecek yılbaşı kutlamasıyla gastronomi, müzik ve yenilenme ritüellerini bir araya getirerek 2027’yi Kapadokya’da karşılamak isteyen misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
Detaylı Bilgi ve Rezervasyon
Web: argosincappadocia.com
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 384 219 31 30