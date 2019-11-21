Ariana Grande 2020 ABD başkanlık seçiminde oyunun rengini açıkladı

ABD’de Demokrat Parti’nin Vermont Senatörü olan Bernie Sanders'in, 3 Kasım 2020’de yapılacak başkanlık seçimini kazanırsa, dünyanın en büyük pop yıldızlarından birine teşekkür etmesi gerekebilir.



Ödüllü pop şarkıcısı Ariana Grande, kendisini konserinde izlemeye giden 78 yaşındaki senatör Bernie Sanders’i sosyal medyadan “Adamım” diye lanse ederek ona teşekkür etti.



Konserlerde ve festivallerde genç katılımcıların seçmen kaydını alan HeadCount adlı oluşumu destekleyerek en iyi işini yaptığını da söyleyen Grande, “Sadece benim bir tek konserimden 20 bin genç seçmenin kaydı alındı” notunu yazdı.

Atlanta konseri sonrası buluşma, Grande’nin Sanders’e desteğini göstermesi için ilk fırsatı değildi. Ünlü şarkıcı daha önce de Sanders’ın Twitter’da yazdığı “Herkese sağlık sigortası için mücadele etmeye hazırım” notuna, “Bebeğim nasıl hissediyorsun” şeklinde yanıt vermişti.

Bernie Sanders, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti'nin aday adayı olmuştu.