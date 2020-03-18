Ariana Grande: Corona virüsü hafife almak bencilliktir

Amerikalı şarkıcı Ariana Grande, dünyada etkisi her geçen gün arttıran hatta AB'nin 30 gün boyuncu sınırlarına kapatma kararı almasına neden olan corona virüsü ciddiye almayanlara tepki gösterdi.

"ÇILDIRMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"



"Bu kadar abartmaya gerek yok. İyi olacağız" gibi ifadeleri okuyup çıldırmamanın mümkün olmadığını söyleyen Grande Twitter hesabı üzerinden "Bir de 'Hayatlarımıza devam etmeliyiz' diyenler var. Gördükçe aklımı kaçırıyorum. Corona virüsünü ve dünyada olup bitenleri takip edin, araştırın. Görmezden gelmeyin, ihmal etmeyin" mesajı verdi.

Umursamaz tutumu çok bencilce bulduğunu söyleyen 26 yaşındaki yıldız, "Genciz, sağlıklıyız, risk grubunda değiliz" diyenlerin de sevdiklerini ve başkalarını tehlikeye atmayacak olgunlukta davranmalarını dilediğini belirtti ve ekledi: Çevrenizdeki insanları ve toplumu düşünmek zorundasınız!"