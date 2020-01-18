Ariana Grande davalık oldu (7 Rings çalıntı iddiası)

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Ariana Grande'nin 700 milyon görüntülemeye ulaşan ve  62. Grammy Ödülleri'ndeki 5 adaylığından 2'sini elde etmesini sağlayan 7 Rings şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi.

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Rap dünyasında DOT ismiyle bilinen Josh Stone, Ariana Grande’nin Youtube'da yaklaşık 700 milyon görüntülemeye ulaşan 7 Rings parçasının nakarat bölümünün kendisine ait olar You Need I Got It şarkısından alındığını iddia etti.

2017'DE AYNI YAPIMCIYA GÖTÜRDÜ

Variety’nin haberine göre; Stone, 7 Rings'in nakarat kısmının 2017'de yazdığı ve Grande’yle çalışan yapımcı Tommy Brown’a da götürdüğü You Need I Got It parçasından alındığı iddiasıyla dava açtı.

KOPYALANDIĞI BELLİ

Davada ayrıca, iki adli müzikoloğun iki şarkının da nakaratını incelediği ve ritimle notaların büyük ölçüde benzediğini saptadığı öne sürülüyor. Mirror’ın haberine göre Stone’un avukatları; şarkıları kıyaslayan bir dinleyicinin bile 7 Rings’in I Got It’ten kopyalandığını açıkça anlayacabileceğini savunuyor.

ADAY OLDUĞU GRAMMY'DE SAHNEYE ÇIKACAK

62. Grammy Ödülleri'ndeki 5 adaylığından 2'sini 7 Rings ile elde eden Ariana Grande, 26 Ocak’ta düzenlenecek ödül töreninde sahneye çıkacak. Bu yıl yeniden Alicia Keys’in sunacağı 62. Grammy Ödülleri, Los Angeles’taki Staples Center’da gerçekleşecek ve Grande’nin yanı sıra Billie Eilish, Lizzo ve Aerosmith de sahne alacak. Şarkıcı çift Gwen Stefani ve Blake Shelton da birlikte düet yapacak.

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