Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) bugün yapılan kurulunda MESAM’ın Kayyum Başkanı Coşkun Sabah, divan seçilmeden önce konuşma yaptı. Üyeler, Coşkun Sabah’ın divan seçimi öncesinde konuşmasının usule uygun olmadığını belirterek tepki gösterdi.
Divana seçilen üyeler kayyumun ihraç üyelerin geri alınabilmesi yönünde yönerge verdi. Yönerge yüzde 62 oyla kabul edildi.
MESAM Genel Kurulu'nda Arif Sağ, Cahit Berkay ve Ali Haydar Timisi ve üyeler yeniden Divan Kurulu üyeliğine seçildi. Sağ ve ekibi böylece oy kullanma hakkını da tekrar aldı.
MESAM’ın gerçekleştireceği olağanüstü genel kurul öncesi, aralarında Yönetim Kurulu Başkanı Arif Sağ , Başkan Yardımcısı Cahit Berktay’ın da bulunduğu 150 kişi görevden alınmıştı.
"ALKIŞLARLA SALONA GİRDİLER"
Karar sonrası Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ Twitter'dan yayınladığı mesajda, "MESAM Genel Kurulu, tarihi görevini müthiş bir birliktelik ruhuyla yerine getirdi. Arif Sağ ve ekibi tekrar üyeliğe alındılar ve alkışlarla salona girdiler" ifadelerini kullandı.