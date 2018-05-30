POLEMİK DEVAM EDİYOR Arif Sağ: Orhan Gencebay nefret suçu işliyor

MESAM’ın gerçekleştireceği olağanüstü genel kurul öncesi, aralarında Yönetim Kurulu Başkanı Arif Sağ , Başkan Yardımcısı Cahit Berktay’ın da bulunduğu 150 kişi görevden alındı. İhraç edilen sanatçılar MESAM üyelerine yarınki olağanüstü genel kurula katılım çağrısı yaptı.



Arif Sağ'ın sosyal medya hesabından karar sonrası, "Yıllarca Mesam'a emek vermiş 2012 yılından itibaren başkanlığını yürüttüğü bir kurumdan Mesam'dan Arif Sağ az önce ihraç edildi. Bu devran böyle gitmez elbet bir gün çarklar tersine döner. Arif Sağ dönemin ya da düzenin değil bu halkın sanatçısıdır. Bu da size dert olsun" mesajı yayınlandı.