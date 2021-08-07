Arif Sağ'dan MESAM’a seçim iptali davası

Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin (MESAM) 16. Olağan Genel Kurulu’nda Recep Ergül’ün başkan seçilmesi kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı.



Genel Kurul’da alınan kararların hukuka aykırı olduğunu iddia eden eski başkan Arif Sağ, önceki yönetim kurulunun ibra edilmemesi (aklanmaması) kararının iptal edilerek yeniden görevlendirilmesini talep etti.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Dava dilekçesinde seçimdeki usulsüzlük iddiaları anlatılarak, “Arif Sağ’ın başkanı olduğu yönetim kurulunun ibrasını talep ediyoruz” denildi.