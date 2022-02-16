Arif Şentürk kimdir?

Arif Şentürk, sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.



Ünlü sanatçı Arif Şentürk, hayata gözlerini yumdu.

Türk halk müziğine "kaynak kişi" ve "derleyici" sıfatları ile pek çok eser kazandıran Arif Şentürk, sanat hayatı boyunca 12'den fazla albüme imza attı.



ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

Arif Şentürk, babası Arnavut İsa Şentürk ve annesi Boşnak Fikriye Laguciç'in oğlu olarak Makedonya'nın Kumanova şehrinde 1941 yılında dünyaya geldi.



İlk ve orta öğrenimini Kumanova'daki Türk okullarında tamamlayan Şentürk, 1956'da ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ne, ardından da İstanbul Zeytinburnu'na yerleşti.



Kalabalık bir ailede büyüyen ve 6 kardeşe sahip olan Şentürk, ekonomik zorluklardan dolayı 15 yaşından itibaren uzun yıllar marangozluk, boksörlük, futbolculuk, hakemlik ve berberlik gibi birçok farklı meslekte çalıştı.



TRT SES YARIŞMASI KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI OLDU

Müzik sevgisi ve yeteneğiyle küçük yaşlarda dikkati çeken sanatçı, aynı zamanda Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Kolu'nda müzik eğitimi aldı.



Şentürk, 1974'te TRT radyosunda duyduğu "Türk Halk Müziği Amatör Ses Sınavı" düzenleneceği anonsuyla yarışmaya katılmaya karar verdi.



Harbiye'deki Mesut Cemil Stüdyosu'nda düzenlenen yarışmaya katılan Şentürk, önce Anadolu türküleri okudu. Ancak o dönemde birçok Anadolu türküsü olmasından dolayı Şentürk'e, 'Bunlar tutmaz. Sen Rumeli'den geldin niye Rumeli türküleri okumuyorsun? Git biraz hava al gel onları oku.' denildi.



Yarışmada sonrasında "Vardar Ovası" ve "Bulut Gelir Seher ile" adlı türküleri seslendiren sanatçı, Nida Tüfekçi tarafından keşfedildi ve onun desteğiyle Türk halk müziği dünyasına adım attı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

"AMAN BRE DERYALAR" TÜRKÜSÜ İLE ÜN KAZANDI



Şentürk, yarışma kapsamında bant doldurma hakkı elde ederek, 1975'ten sonra başarıyla seslendirdiği türkülerle tanınmaya başladı. Usta sanatçı, "Aman Bre Deryalar" türküsü ile ülke genelinde ün kazandı.



Sanatçının müzikseverlerin beğenisine sunduğu albümler arasında "Rumeli Türküleri", "Deryalar", "Kına Havası", "Mendilimin Yeşili" ve "Yemen" yer alıyor.



Şentürk, bazı özel televizyon kanallarında "Rumeli'den Sesler" ve "Rumeli Rüzgarı" adı ile programlar hazırlayıp sundu. Başta Balkan ülkeleri olmak üzere yurt dışında konserler veren sanatçı, Türkiye'nin birçok şehrinde festivallerde de sahne aldı.



Arif Şentürk, Kosova, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle "Ramize", "Deryalar" ve "Safiye" gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.



Film müzikleri de yapan sanatçı birçok dizi ve filmde çeşitli rollerde yer aldı. Evli ve iki oğlu olan Şentürk, 2018 yılının aralık ayında bypass ameliyatı geçirmiş ve başarılı bir operasyon sonrasında sağlığına kavuşmuştu.



Usta sanatçının rol aldığı bazı dizi ve filmler ise şöyle:



2010 "Akasya Durağı", 2001 "Buruk Sevinçler Sokağı", 1999 "Artık Dün Yok", 1997 "Bitmeyen Bekleyiş", 1995 "Bir Rüya Gibi", 1995 "Afilli Kemal", 1995 "Sıra Bende", 1994 "Beklenmeyen Misafir", 1993 "Yaşarken Öldüm", 1989 "Ramize", 1987 "Umut Tüneli", 1985 "Soykırım"