Tolgahan Sayışman, memleketi Arnavutluk’ta ‘Dancing with the Stars’ yarışmasını sunan eşi Almeda Abazi’nin yanına gitti. Sürpriz yapan Sayışman, önce şehri gezdi. İkiliyi makamında ağırlayan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, “Damada şehrin albümünü hediye ettim” şeklinde konuştu.
Skenderbej Meydanı’nda başlatılan ağaçlandırma projesine destek veren oyunculardan Sayışman, “Bir fidan da biz diktik. Tiran’da adımızı taşıyan ağacımız var” dedi. 2008’de hayatını kaybeden babasının mezarını ziyaret eden Abazi, duygusal anlar yaşadı.
CANLI YAYINDA ROMANTİK ANLAR
İkili ayrıca, ‘Dancing with the Stars’ yarışmasının finaline birlikte imza attı. Birden sahneye çıkarak sürpriz yapan Sayışman, eşiyle dans etti, öpücük yağmuruna tuttu.