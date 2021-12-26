Arnold Schwarzenegger emekli askerlere 25 ev yapılması için bağışta bulundu

Arnold Schwarzenegger kâr amacı gütmeyen Village for Vets'e 250 bin dolar bağışladıktan sonra yeni konutları incelemek için bu hafta Batı Los Angeles'taki Emekli Asker İşleri kampüsünü ziyaret etti. 74 yaşındaki California eski valisi, yaklaşık 22 metrekarelik evlerden birindeki yatağı test ederken evi Noel için vaktinde teslim alacak bazı emekli askerlerle tanıştı. Schwarzenegger, "Bana her şeyi veren bu ülkeye bir şeyleri geri verebilmem iyi hissettiriyor" dedi.

"BİZİ UNUTMADI"



Emekli asker Bruce Henry Cooper, Schwarzenegger'e bağışı için bizzat teşekkür etti ve Fox LA'e yeni evinin hayatını kurtardığını söyledi. Cooper, "Bizi unutmadı. Kimseyi unutmadı" dedi.

"HER ŞEYİ ONLARA BORÇLUYUZ"



Schwarzenegger'in oğlu Patrick ziyarete eşlik etti ve emekli askerleri onurlandırmak için düzenlenen barbekü etkinliğinde enerji barı dağıttı. Patrick Schwarzenegger, "Her şeyi emekli askerlerimize borçluyuz" dedi.

"750 BİN DOLAR BAĞIŞLANDI"



California Valisi Gavin Newsom geçen ay aynı Emekli Asker İşleri kampüsünü ziyaret ederek 86 küçük ev satın alınması için eyaletin 750 bin dolar (yaklaşık 8,2 milyon TL) bağışladığını duyurmuştu.

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