Arnold Schwarzenegger LinkedIn hesabı açtı: Tuğla döşeme işi olan var mı?

Terminatör filmiyle yıldızı parlayan ABD'li oyuncu ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, iş dünyasının profesyonel sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'de yeni bir profil oluşturdu.



Profilini paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımında şu nota yer verdi: "Sonunda bir Linkedin profili oluşturdum. Tuğla örme işi olan var mı?"



Schwarzenegger, daha önceki iş deneyimlerine ilişkin şu bilgilere yer verdi:



1968-1972 yılları arasında serbest tuğla örme ustası



2003-2011 yılları arasında Kaliforniya Valisi



1977-bugün Oak Yapım'da Başkan

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