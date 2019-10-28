Arnold Schwarzenegger'in telefonunda dikkat çeken detay

Arnold Schwarzenegger'in telefonunda kendi fotoğrafının yer aldığı kılıf bazı hayranlarını şaşırtıp bazı hayranlarını da eğlendirirken, bu kılıf seçiminin ardında bir sosyal sorumluluk projesi olduğu ortaya çıktı.

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28.10.2019 - 16:17

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Terminatör serisinin ünlü yıldızı Arnold Schwarzenegger, telefon kılıfıyla hayranlarını hem şaşırttı hem de eğlendirdi. 72 yaşındaki Avusturyalı yıldızın, basına yanısyna yeni fotoğraflarında, iPhone’unu kendi fotoğrafını taşıyan bir kılıfla kullandığı görüldü. Schwarzenegger’in telefonu için seçtiği fotoğraf, Commando filminden.

1985 yapımı aksiyon filminde Schwarzenegger, emekliye ayrılmış bir özel tim komandosunu canlandırıyordu.

Ünlü oyuncunun bu kılıf seçimine şaşıran hayranlarına Schwarzenegger sosyal medyadan yanıt vererek, “Bol miktarda selfie çekmeye başladığımdan beri beni takip edenler bu telefon kılıfını kullandığımı biliyor. Medya da bununla ilgili benimle eğleniyor. Ben ayrıca üstünde yüzümün fotoğrafını taşıyan tişörtler de giyiyorum, dolayısıyla şaşırmıyorlar” dedi.

Schwarzenegger’in kılıfı dahil pek çok ilginç telefon kılıfı ve bahsettiği tişörtler, ünlü yıldızın kurduğu, Fair Maps Incubator adlı, seçimlerde hile yapılmasına karşı çalışan vakfın yararına satılıyor.

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