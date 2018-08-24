Televizyon yapımcısı Simon Cowell de Hollywood Ünlüler Kaldırımı’nda bir yıldız sahibi oldu. Yıldızını tanıtma törenine eşi Lauren Silverman ve iki çocuğuyla beraber giden Cowell, “Çok heyecanlı ve çok mutluyum” dedi.



Yapımcı, yıldızını kutlamak için bir de yemek organize etti. Yemeğe, yakın dostları, iş ortakları ve ailesi katıldı.



Hollywood Bulvarı’ndaki Ünlüler Kaldırımı üzerinde 2500’ün üzerinde yıldız yer alıyor.

Yılda 10 milyonun üzerinde ziyaretçinin gezdiği yıldızlar, pirinçten yapılan levhalar şeklinde kaldırımlara döşeniyor.