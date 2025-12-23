Arzu Haksun'dan yeni kitap. "Acayip Müzenin Oyunları" okurlarla buluştu
23.12.2025 14:54
NTV - Haber Merkezi
Etnomüzikolog, yazar ve iletişimci Arzu Haksun'un yeni kitabı "Acayip Müzenin Oyunları" çocukları sanatın büyülü dünyasıyla tanıştırıyor.
Doğuş Yayın Grubu’nda Marka Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Arzu Haksun, "Acayip Müzenin Oyunları" adlı yeni kitabını okuyucuların beğenisine sundu.
Çınar Yayınları tarafından yayımlanan kitap, ilkokul çağındaki çocuklara sanatı oyunla, merakla ve hayal gücüyle anlatmayı hedefliyor.
Ege ve Nehir'in hiç kimsenin bilmediği bir müzeye gitmesiyle gelişen hikayede, çocuklar ulaştıkları son odada büyük bir sürprizle karşılaşıyor.
Arzu Haksun’un ses, müzik ve mekan üzerine geliştirdiği "Ses Diyeti" yaklaşımından izler taşıyan "Acayip Müzenin Oyunları" çocukların; hayal gücünü genişletmeyi, sanat algısını güçlendirmeyi amaçlıyor.
“Acayip Müzenin Oyunları”, Arzu Haksun'un çocuklara sanatı sevdirme yolculuğundaki en özel çalışmalarından biri.
Her sayfada yeni bir keşif, yeni bir oyun, yeni bir duygunun yer aldığı "Acayip Müzenin Oyunları" kitabındaki Eylem Koçyiğit çizimleri de çocukların merakını sürekli canlı tutacak nitelikte.
“BİR HAYALİM DAHA GERÇEKLEŞTİ”
Arzu Haksun, yeni kitabıyla alakalı “Bugün bir hayalim daha gerçekleşti. Çocuklara sanatı sevdirmeyi, müzeleri bir oyun alanı gibi göstermeyi hep çok istedim… Ve şimdi “Acayip Müzenin Oyunları” sizlerle. Bu yolculukta yanımda olan herkese teşekkür ederim. Ege ve Nehir’in acayip müzesinin kapısı artık her çocuğa açık” dedi.