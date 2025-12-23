Arzu Haksun'dan yeni kitap. "Acayip Müzenin Oyunları" okurlarla buluştu

Her sayfada yeni bir keşif, yeni bir oyun, yeni bir duygunun yer aldığı "Acayip Müzenin Oyunları" kitabındaki Eylem Koçyiğit çizimleri de çocukların merakını sürekli canlı tutacak nitelikte.

“BİR HAYALİM DAHA GERÇEKLEŞTİ”

Arzu Haksun, yeni kitabıyla alakalı “Bugün bir hayalim daha gerçekleşti. Çocuklara sanatı sevdirmeyi, müzeleri bir oyun alanı gibi göstermeyi hep çok istedim… Ve şimdi “Acayip Müzenin Oyunları” sizlerle. Bu yolculukta yanımda olan herkese teşekkür ederim. Ege ve Nehir’in acayip müzesinin kapısı artık her çocuğa açık” dedi.