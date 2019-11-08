Ashley Graham bebeğinin cinsiyetini açıkladı

İlk büyük beden model olarak ünlenen ve kadınlara rol model olduğu iddiasıyla öne çıkan Ashley Graham, hamile olduğunu duyurmasının ardından ilk kez bebeğinin cinsiyetini ve doğum tarihin açıkladı.



Ellen DeGeneres’in TV programına katılan 32 yaşındaki ABD’li model, “Bir oğlum olacak” dedi. Doğum tarihi ile ilgili detayları da anlatan Graham, bebeğinin ocak ayı civarında dünyaya geleceğini söyledi.



Ünlü model, eşi Justin Ervin ile ilk çocuklarını beklediklerini ağustos ayında duyurmuştu. Dokuz yıldır evli olan çift, evlilik yıldönümlerini kutlama videosunda Graham’ın büyüyen göbeğini göstererek hamilelik haberini vermişti.

Ünlü model, sosyal medya paylaşımında, “Dokuz yıl önce bugün hayatımın aşkıyla evlendim. Dünyada en sevdiğim insanla hayatımın en iyi yolculuğuna çıtım. Bugün büyüyen ailemizi kutlamaktan dolayı çok mutlu, memnun ve heyecanlı hissediyoruz” demişti.

