Ashton Kutcher: Mirasımızı bağışlayacağız, çocuklarımıza bırakmayacağız

Mila Kunis ile 2015'te gerçekleştirdiği evliliğinden Wyatt Isabelle adlı bir kızı ve 2 yaşında Dimitri Portwood adında bir oğlu bulunan Ashton Kutcher, Dax Shepard'ın Armchair Expert adlı radyo programa konuk oldu.

"Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu" diyen 41 yaşındaki oyuncu Kunis ile miraslarını yardım vakıflarına bağışlamayı planladıklarını söyledi.

Çocuklarının becerikli ve girişimci bir ruha sahip olmasını istediğini belirten Ashton Kutcher daha önce de ekonomik kaynakların kullanılması konusunda çocuklarına bazı şeyleri öğretmeye çalıştıklarını açıklamıştı.

Sık sık maçlarda görüntülenen ünlü çift NBA tutkularıyla biliniyor.

Mila Kunis ise noel, yılbaşı gibi dönemlerde birbirlerine hediye almak yerine ihtiyacı olanlara yardım etmeyi alışkanlık haline getirdiklerini açıklamıştı.



Gösteri dünyasında sahip olduğu serveti çocuklarına aktarmayı planlamayan tek ünlü Kutcher ve Kunis değil. Simon Cowell, Bill Gates, Warren Buffet de benzer açıklamalarda bulunmuştu.