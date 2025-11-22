Aşık Paşa’ya ait yazma eserler Ahilik Müzesi'nde

Aşık Paşa'nın 700–800 yıllık yazma eserleri, ilk kez İstanbul dışına çıkarıldı. Kırşehir Ahi Külliyesi’nde yer alan Ahilik Müzesi'nde ziyarete açılan eserler, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Aşık Paşa'nın eserlerinin yer aldığı sergiye katılan Dr. Coşkun Yılmaz açıklamasında; "Aşık Paşa bugün konuştuğumuz Türkçeye katkısı olan ilk 5 insandan birisi, yazılmış bütün eserleri mevcut. Yaklaşık 800 bin eser var" diye konuştu.