“En İyi Yönetmen” ve “En İyi Kadın Oyuncu” dahil tam 6 dalda Oscar ödülü göğüsleyen ve büyük yankı yaratan, Aşıklar Şehri (La La Land) televizyon seyircisiyle buluşuyor.



Aşıklar Şehri 26 Temmuz Cuma akşamı (Bugün) saat 22.30'de Star TV'de yayınlanacak.



Ryan Gosling ve Emma Stone'un başrolde olduğu filmin yönetmen koltuğunda Damien Chazelle oturuyor.



KONUSU



Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.



Sebastian gelenekseksel jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacaktır.