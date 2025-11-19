Aşırı işlenmiş gıdaların organlara verdiği zarar ortaya çıktı

Dünyanın dört bir yanından 43 uzman, The Lancet'te yayımlanan üç makalelik seride, aşırı işlenmiş gıdaların günlük beslenme düzeni içindeki artışı ve bunların çeşitli hastalıklarla olan ilişkisini ele aldı.

Uzun vadeli 100'den fazla araştırmanın sonuçlarından elde edilen bulgulara göre, tüm dünyada aşırı işlenmiş gıdaların hızla taze gıdaların yerini aldığı ve bu durumun pek çok kronik hastalık riskini artırdığı tespit edildi.

Bu gıdaların küresel ölçekte insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğuna ve insan vücudundaki tüm organ sistemlerine zarar verdiğine dikkat çekilen araştırmada, aşırı işlenmiş gıdalardan oluşan beslenme şeklinin, fazla yemeyi tetiklediği, yetersiz beslenmeye yol açtığı ve kişiyi zararlı kimyasallar ile katkı maddelerine daha fazla maruz bıraktığı değerlendirildi.

BİYOLOJİK OLARAK SİNDİRMEYE UYGUN DEĞİLİZ

Serinin yazarlarından Sao Paulo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Carlos Monteiro, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, bu bulguların aşırı işlenmiş gıdalarla mücadele için acil önlem alınması gerektiğini gösterdiğini vurguladı. Serinin ilk makalesinde, aşırı işlenmiş gıdaların vücuttaki tüm organ sistemlerine zarar verdiğine ilişkin kanıtların yer aldığını aktaran Monteiro, "Bulgular, insanların bu tür gıdaları tüketmeye biyolojik olarak uyum sağlamadığını güçlü biçimde gösteriyor" dedi.

Monteiro, aşırı işlenmiş gıdaların dünya genelindeki beslenme alışkanlıklarını yeniden şekillendirdiğine ve geleneksel yemeklerin yerini aldığına dikkat çekerek, bu durumun güçlü küresel şirketler tarafından desteklendiğini ifade etti.

“PAKETLERİN ÖN YÜZÜNE EKLENMELİ”

Serinin ikinci makalesinde aşırı işlenmiş gıdaların pazarlama ve tüketim faaliyetlerini düzenlemek amacıyla çeşitli politikaların önerildiğine işaret eden Monteiro, üçüncü makalede ise bu gıdaların yüksek tüketiminin bireysel tercihlerin değil küresel şirketlerin yönlendirmelerinin bir sonucu olduğuna işaret edildiğini anlattı.

Araştırmanın bir diğer yazarı North Carolina Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barry Popkin ise aşırı doymuş yağ, şeker ve tuzun yanı sıra işlenmiş gıdaların belirteçlerinin paketlerin ön yüzüne eklenmesini talep ettiklerini belirtti.