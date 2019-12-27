Aslan burcu 2020 burç yorumları (2020'de aslan burcunu neler bekliyor?)

Sanki yeni yıla ofislerini taşıyarak ya da yeniden dekore ederek giriyorlar. Aslanlar bazı mesai arkadaşlarıyla yollarını ayırabilirler. Sağlık konusunda, omurga, kemikler, dişler veya diz hassas olabilir. Uzun süreli tedaviden olumlu sonuçlar elde edilebilir.

Mart ayında evlilikle ve ortaklık yapılarında bir anda ortaya çıkan ciddi sorumluluklar karşısında ilk başta zorlansalar da ardından başarı elde ederler. Mayıs ayında başlayacak olan İkizler ve Yay aksındaki Güneş ve Ay tutulmaları sayesinde yeni arkadaşlar ve grupların arasına dahil olunabilir.

Bir yabancıya ya da yurt dışında yaşayan birine gönüllerini kaptırabilirler. Bu yıl spekülatif işlerden gelir elde etmenin yanı sıra arabuluculuk ya da komisyon üzerinden yürütülen projelerden fayda elde edebilirler. Şans oyunlarına itibar edilmemeli, kısa vadede gelen kazançlarda kayıp yaşayabilirler.

Çocuklarının eğitim hayatını planlamak ve onlara sağlam bir gelecek hazırlamak için çaba sarf edecekler. Sonbaharda hukuki konularda bir kayıp gündeme gelebilir. 10 Eylül-15 Kasım arasında seyahat, yurt dışı bağlantılı toplantı organize etmekten kaçınmaları doğru olur. Sene sonunda teknoloji, telekomünikasyon, havacılık gibi yeni bir sektörde çalışmak gündeme gelebilir.