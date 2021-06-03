Aslı Enver: Beyazlarımla mutluyum

Oyuncu Aslı Enver, önceki gün Yeniköy'de kız arkadaşları ile birlikte bir mekandan çıkarken görüntülendi. Uzun süredir gözlerden uzak olan Enver, yeni filmi için çalıştığını söyleyerek "Güzel bir proje olacak, onun için çalışıyorum. Heyecanlıyım" dedi.

"PROJE İÇİN BOYATABİLİRİM"



Saçındaki beyazlıkları fark eden muhabirlerin "Beyazları boyatmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Enver, "Beyazlarımla mutluyum, seviyorum. Öyle bir şey düşünmüyorum ama proje için gerekirse boyayabilirim" ifadelerini kullandı.

"GAYET MUTLUYUM"



Aşk hayatında birçok kişi ile adı anılan oyuncu, bu yöndeki sorulara ise "Kolay gelsin arkadaşlar, gayet mutluyum şu an" diyerek koşar adımlarla uzaklaştı.



"DÜNYANIN EN İYİ ŞÖFÖRÜ"



Aracına binen Aslı Enver arkadaşları ile birlikte mekandan ayrıldı. Aslı Enver'in arabasındaki "Dünyanın en iyi bayan şöförü" yazısı dikkatlerden kaçmadı.

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