Aslı Enver Önder Öztarhan'la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Aslı Enver, yakın zamanda çıkacak olan 'Sen Yaşamaya Bak' adlı filminin özel gösterimi sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.



Bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile birlikte olan 37 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin yeni sevgilisi ile ilgili sorularını yanıtsız bırakmadı.

Öztarhan ile birlikteliği hakkında ilk kez konuşan Enver, muhabirlerin "Tekrardan hayırlı olsun, ilişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum çok teşekkür ederim, çok sağ olun” dedi.

Geçtimiz günlerde sevgilisiyle Alaçatı tatilinde olan Enver, "Tatiliniz nasıl geçti" sorusuna da, "Enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum” yanıtını verdi.



Enver, gazetecilerin "Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba" şeklindeki yorumuna ise gülerek "Çok teşekkür ederim” sözleriyle karşılık verdi.



AŞKLARI TATİLDE BELGELENDİ



Enver ve Öztarhan çifti ilk kez birlikte çıktıkları Alaçatı tatilinde görülmüştü.

Bir restoranda yemek yiyen ikili, hayranları tarafından fotoğraflamıştı.

"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"



Öztarhan da daha önce Enver ile olan ilişkisi hakkında ilk kez açıklama yaparak, "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu" demişti.

Enver, geçtiğimiz yıl aralık ayında Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmış ve sevgilisiyle birlikte Alaçatı'da tatil yapmıştı.