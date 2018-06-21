Aslıhan Doğan anne olmak için gün sayıyor (Bebek göründü)

Milli kaleci Volkan Babacan, bir süredir birlikte olduğu spiker Hilal Özdemir ile dün akşam evlendi. Çırağan Sarayı'ndaki düğüne katılanlar arasında Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan da vardı

Hamilelik haberleriyle gündemde olan ancak konuyla ilgili sessizliğini koruyan Aslıhan Doğan, belirginleşen göbeği ile dikkat çekti.

4 aylık hamile olan Doğan bebeğin cinsiyeti hakkında sessizliğini korusa da ünlü çiftin erkek beklediği konuşuluyor.

"BEBEĞE NE İSİM VERMEK İSTİYORSUNUZ?" SORULARINA CEVAP YOK

Başakşehirli futbolcu Arda Turan önceki akşam 4 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan Turan'la Yeniköy'de bir mekanda görüntülenmişti. Kalabalık arkadaş grubuyla yemek yiyen ünlü çiftten Aslıhan Doğan, geceden erken ayrıldı. Arda Turan eşini aracına kadar geçirdi.



Muhabirlerin “Doğacak bebeğinizin cinsiyetini öğrendiniz mi? Bebeğinize ne isim vermek istiyorsunuz?” şeklindeki sorularına ünlü çift yanıt vermedi.

