Aslıhan Doğan Turan: Gerekirse doğuma tek başıma giderim

İkinci kez anne olmak için gün sayan Aslıhan Doğan Turan, "Doğumdaki koşulları hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu süreç bu şekilde devam ederse kimsenin sağlığını riske atmaya gerek yok. Gerekirse kendi başıma girer, ikinci çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma alırım" ifadelerini kullandı.

11.04.2020 - 15:07

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Corona virüs salgını nedeniyle 20 gündür sosyal izolasyon uygulayan Aslıhan Doğan Turan katıldığı programda hamileliği hakkında merak edilenleri anlattı.

"6. AYA KADAR 4.5 KİLO ALDIM"

Hamileliğin 6. ayına kadar 4,5 kilo aldığını ifade eden Doğan, "Bugünlerden önce hep spor yapıyordum. Karantina başlayınca ev hareketleriyle devam etmek zorunda kaldım. Hamza'da nasıl 8 kilo aldıysam, bunu da öyle bitiririm gibi geliyor. Ben dikkat ediyorum ama özel bir menüm yok" dedi. 

GÖNLÜMDEN GEÇEN ÇEKİRDEK AİLEMİN YANIMDA OLMASI

Anne olmak için gün sayan Aslıhan Doğan Turan, doğum süreciyle ilgili ise şu açıklamaları yaptı: Doğumdaki koşulları hiçbirimiz bilmiyoruz. Arda inşallah yanımda olur. Benim gönlümden geçen çekirdek ailemin yanımda olması. Bu süreç bu şekilde devam ederse kimsenin sağlığını riske atmaya gerek yok. Gerekirse kendi başıma girer, ikinci çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma alırım.

BEBEKLERİYLE GÖRÜNTÜLÜ ARAMAYLA HASRET GİDERİYORLAR

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