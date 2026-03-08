Aslıhan Karalar’ın evinde yangın! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
08.03.2026 13:18
Son Güncelleme: 08.03.2026 13:29
Oyuncu Aslıhan Karalar’ın oturduğu villanın çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı kapladı. Karalar hastaneye kaldırıldı.
Oyuncu Aslıhan Karalar'ın Beykoz'da bulunan villasında yangın çıktı. Yangın villanın çatı katında sabah 7.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını etkisi altına aldı.
Aslıhan Karalar'ın evinin yangının ardından havadan görüntüsü
ÜNLÜ OYUNCU HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın kapladığı evden güçlükle çıkan Aslıhan Karalar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın nedeniyle çatı katı kullanılamaz hale gelirken, oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.