Astarlı sütlaç (zerde) tarifi (Antep usulü astarlı sütlaç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?)

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmacılardan istenmesi sonrasında merak edilen zerde tatlısının en önemli malzemesi safrandır.

Ancak Antep Mutfağında safran kullanmak yerine haspir otu ve çiçek suları eklenerek hazırlanır.

ASTARLI SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 litre süt 1 kahve fincanı pirinç

1 su bardağı su



Yarım su bardağı toz şeker (damak zevkinize göre azaltabilirsiniz)



1,5 tatlı kaşığı mısır nişastası & yarım çay bardağı su



ZERDE



800 ml içme suyu (4 su bardağı)



1 kahve fincanı pirinç



Yarım su bardağı su



Yarım su bardağı toz şeker



1 tatlı kaşığı mısır nişastası & yarım çay bardağı su



1 yemek kaşığı kuş üzümü



1 çay kaşığı safran & yarım çay bardağı sıcak su

ASTARLI SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Somer Şef'in en çok etkilendiği tatlılardan olan astarlı sütlaçta iki katman ayrı ayrı yapılıyor.

Pirinci tencereye alın ve ılık suyla iyice yıkayıp suyunu süzün, üzerine 1 su bardağı su ilave edip orta ateşe alın.



Pirinci suyunu çekinceye kadar pişirin.



Sütü tencereye alın ardından aralıklarla karıştırarak kaynara çıkmasını gözlemleyin.



Kaynamaya başlayınca toz şekeri ekleyip orta ateşte yaklaşık 8-10 dakika daha kaynatın.



Nişastayı yarım çay bardağı su içerisinde karıştırarak eritin ve tencerede kaynamakta olan sütlaca ilave edin.



Bir taşım kaynayıp kıvam alınca ateşten indirin ve servis kaplarının yarısına gelecek şekilde doldurun.



ZERDE YAPILIŞI



Safranı küçük bir kase içerisine alın üzerine ölçmüş olduğunuz sıcak suyu ekleyerek rengini verinceye kadar bir kenarda bekletin.



Pirinci yıkayıp süzdürün, üzerine yarım su bardağı su ilave ederek suyunu çekinceye değin pişirin.



800 ml (4 su bardağı) suyu ve toz şekeri tencereye ekleyin ve orta ateşte kaynamaya bırakın.



Kaynara çıktıktan 7-8 dakika sonra ayıklayıp yıkadığınız kuş üzümlerini ve yarım çay bardağı su içerisinde erittiğiniz nişastayı ilave edin.



Safranlı suyu da süzerek zerdeye ekleyin ve bir taşım kaynatıp ateşten indirin.



BİRLEŞTİRME



Yarısı sütlaç ile dolu olan kaplarınızın kalan kısımlarını da zerde ile doldurun.



Üzerini kuş üzümleri ve dilerseniz çam fıstıkları ile süsleyerek servis edin.

BİLMEMEK FRAGMANI