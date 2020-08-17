Aşure günü 2020 ne zaman? Aşure günü hangi güne denk geliyor?

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce sona ermesiyle Muharrem ayı başlar. Muharrem ayı, 20 Ağustos Perşembe günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri Yılbaşı olma özelliğini taşıyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu günü kabul edilen aşure günü 29 Ağustos cumartesi gününe denk geliyor.

MUHARREM AYININ ANLAMI NEDİR?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla “haram”dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır.

Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan “muharrem” ayında birbirlerine savaş açmak gibi “yasaklanan” fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

AŞURE GÜNÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.

AŞURE NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

250 gram buğday

4,5 litre sıcak su

100 gram pirinç

1 adet portakal kabuğu (küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet limon kabuğu (küçük küpler halinde doğranmış)

2 adet orta boy elma (soyulmuş, küp doğranmış)

4 yemek kaşığı kuru üzüm

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

1/2 su bardağı çiğ badem

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 avuç fındık

1 avuç ceviz

10 adet kuru kayısı (doğranmış)

900 gram toz şeker

10 adet karanfil

1 su bardağı su (bir cezvede karanfil ile kaynatmak için)



Üzeri için:

1 adetnar (ayıklanmış)

1/2 su bardağı toz antep fıstığı

1/2 su bardağı file antep fıstığı

5 adetkuru incir (dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı susam

1/2 su bardağı çiğ badem

1/2 su bardağı fındık

Bol suyla iyice ovalayarak yıkadığınız 250 gram buğdayı derin ve geniş bir tencereye aktarın. Üzerine 1 litre sıcak su ekleyin ve kapağını yarım kapatıp kısık ateşte yarım saat pişmeye bırakın.



Suyunu çeken buğdayın üzerine tekrar 1 litre su ekleyin ve 1 saat daha kısık ateşte buğdayı pişirmeye devam edin. 1 saat sonunda 100 gram pirinç, 1' er adet portakal ve limon kabuğu ile birlikte 1,5 litre su daha ekleyin ve ocağın altını kapatıp 3 saat oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.



3 saat oda sıcaklığında dinlenmiş olan karışıma 1 litre sıcak su ilave edin ve hemen ardından 2 adet soyulmuş küp doğranmış elma ve 4 yemek kaşığı kuru üzümü ekleyip güzelce karıştırın. 1 su bardağı haşlanmış nohut ve 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulyeyi de karışıma ekleyin ve koyduğunuz malzemelerden sonra ara ara tahta kaşık ile karıştırmaya özen gösterin.



Yarım su bardağı çiğ badem, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 1'er avuç fındık ,ceviz ve 10 adet doğranmış kuru kayısıyı tencereye art arda ekleyin ve karıştırın. 900 gram toz şekeri ve bir cezvede 10 adet karanfil ile kaynattığınız 1 su bardağı suyu da tencereye ekledikten sonra kısık ateşte sürekli olarak karıştırarak yarım saat kadar pişirin ve ocağın altını kapatıp, aşureyi yaklaşık 2 saat ılımaya bırakın. Tabii bu iki saat içinde aşurenizi ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Aşurenin kıvamı başta sulu olacaktır, bu konuda endişelenmeyin, zaman geçtikçe koyulaşacak ve tam kıvamında olacaktır.



Aşure ılındıktan sonra servis kaselerine kepçe yardımıyla aktarın.

Kaselere bölüştürdüğünüz aşureleri antep fıstığı, nar, susam, çiğ badem kuru incir gibi dilediğiniz yemiş ve meyvelerle "süsleyip, üzerine tarçın serpiştirebilirsiniz.



ARŞİV: 1 TENCERE AŞURE NE KADARA KAYNIYOR?