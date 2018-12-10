Ata Demirer, senaryosunu yazdığı ve aynı zamanda başrolde yer aldığı yeni filmi Hedefim Sensin’i tebdil-i kıyafet şeklinde seyretti.



Başörtüsü ve güneş gözlüğüyle Arap kadın turist kılığına giren Demirer, seyircinin filme tepkisini yerinde gördü.



Film afişi önünde tebdil-i kıyafet şeklinde fotoğrafını çekip Instagram’dan paylaşan Demirer, “Arap turist hanım kılığında filmimi izledim gayet de gülüyonuz, çok da tatlı gözüküyonuz. Tebdil-i kıyafette ferahlık vardır” notunu yazdı.

ZENGİN KADRO

Ata Demirer’in yanı sıra Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can’ın da rol aldığı Hedefim Sensin çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan’ın hikayesini konu ediyor.

AÇILIŞ HAFTASINDA LİDER

Hedefim Sensin, vizyona girdiği 30 Kasım haftasında en çok izlenen film oldu. İlk hafta sonunda 403 bin158 seyirci tarafından izlenen Hedefim Sensin, böylelikle Ata Demirer'in Eyvah Eyyvah 3'ten bu yana en iyi açılış yapan filmi oldu.

HEDEFİM SENSİN FRAGMANI