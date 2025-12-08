Ünlü komedyen Ata Demirer, kariyeriyle olduğu kadar son dönemde verdiği kilolarla da adından söz ettiriyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.

Ata Demirer, son paylaştığı sosyal medya videosunda verdiği kiloların sırrını anlattı.

30 kilo veren Demirer esprili bir dille paylaştığı “Nasıl zayıflayacağız?" başlıklı videosunda, “Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Demirer videonun devamında, "Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin." dedi.