Ata Demirer'den aşı çağrısı

Ata Demirer, aşı çağrısı yaparak, ”Aşı olduğu için kurtulan evinde nezle gibi 5 günde geçiren 80 yaşında tanıdığım var. Daha ne demeli? Haydi aşı olun. Zaman kıymetli” dedi.

26.07.2021 - 15:46 | Son Güncelleme : 26.07.2021 - 15:47

Ata Demirer'den aşı çağrısı

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Komedyen ve oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından, corona virüs aşısı yaptırmayanlara çağrıda bulundu.

“Aşı olun sevgili dostlar!” diyen Demirer, “Salgının ilk zamanlarında aşı çok uzak bir umuttu hatırlayın! Sonra geldi yetişti ama neden olmuyorsunuz ki?” diye sordu.

Demirer, “Aşı olduğu için kurtulan, evinde nezle gibi 5 günde geçiren 80 yaşında tanıdığım var. Daha ne demeli? Haydi aşı olun. Zaman kıymetli” paylaşımını yaptı.

İşte Demirer'in Twitter'dan yaptığı aşı çağrısı:

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