Ata Demirer’in komedi ve müziği gazino kültürü ile harmanladığı gösterisi Ata Demirer Gazinosu’nu Kıbrıs'ta sahneye taşıdı. Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçıların eşlik ettiği gösteride, Ata Demirer kendine has üslubuyla bir yandan şakalarıyla seyirciye kahkaha dolu anlar yaşattı, bir yandan da şarkılarıyla izleyenlerin unutamayacakları bir performans sergiledi.

Geçtığımız günlerde sevgilisi Aslı Turanlı'dan ayrılan Ata Demirer, konuya eski eski nesille yeni nesli kıyaslayarak değindi:

'ŞİMDİKİLER HİKAYE ATIYOR'



"Şimdi her şey elektronik ve tuhaf. Gençler acıyı da çabuk atlatıyor. Sevgililerinden ayrılıyor, 15 gün sonra unutuyorlar. Ben ayrıldığımda kamyon çarmış gibi olur, kendimi zor toparlardım. Bizim zamanımızda kara sevda vardı. Şimdikiler ayrılıyor, Çeşme'ye tatile gidiyor, sosyal medyadan hikaye atıyor."

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