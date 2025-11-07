Ata Demirer'den Barış Manço Vapuru önünde poz
07.11.2025 11:37
NTV - Haber Merkezi
Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer, İstanbul'da kürek çekerken Barış Manço Vapuru önünde verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Komedyen Ata Demirer, bir süredir hem verdiği kilolar hem özel hayatıyla dikkat çekiyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman sevgilisiyle mutluluk fotoğraflarını da paylaşan Ata Demirer, son olarak kürek çektiği anları gözler önüne serdi.
Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı oluşturan Ata Demirer, bir süredir "Ata Demirer Gazinosu"yla hayranlarının karşısına çıkıyor.
“MERHABA”
Ünlü komedyen, İstanbul'da kürek çekerken Barış Manço Vapuru önünde verdiği poz verdi. Demirer, bu kareyi "Merhaba" notuyla paylaştı.
Günden güne eriyen ve yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan 53 yaşındaki Ata Demirer'in paylaşımı büyük ilgi gördü.