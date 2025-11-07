Ata Demirer'den Barış Manço Vapuru önünde poz

Komedyen Ata Demirer, bir süredir hem verdiği kilolar hem özel hayatıyla dikkat çekiyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman sevgilisiyle mutluluk fotoğraflarını da paylaşan Ata Demirer, son olarak kürek çektiği anları gözler önüne serdi.