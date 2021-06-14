Ata Demirer'den Fatih Terim taklidi

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Galatasaray ile yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim'i taklit ettiği bir videoyu Instagram sayfasında paylaştı. Video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Demirer'in, "Yapacak bir şey yok" notuyla paylaştığı taklit görüntüleri, izleyenlerin büyük beğenisini aldı.

Bir milyonu aşkın izlenme alan videoya yorum yağdı.

YENİ FİLMİ BURSA BÜLBÜLÜ

Öte yandan kendi yazdığı ve başrolde yer aldığı Hedefim Sensin filminden üç yıl sonra yeni film projesinin Bursa Bülbülü adında bir film olduğunu açıklamıştı. Demirer, kendisinin yazdığı film için "Bir Bursa hikayesi. 1980’li yıllarda geçen müzikal” demişti.