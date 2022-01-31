Ata Demirer'den, Morgan Freeman'lı Bafetimbi Gomis paylaşımı

Galatasaray eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı yetkililerle görüşen başarılı futbolcu ikinci yılı opsiyonlu olmak üzere kendisine önerilen 1.5 senelik sözleşmeyi kabul ettiğini bildirdi. Bunun üzerine Galatasaraylı ünlü komedyen Ata Demirer, Bafetimbi Gomis transferiyle ilgili paylaşımda bulundu.

SIRADA 6 NUMARA VAR



Gomis'in yaşına vurgu yapan Demirer, yaşındaki Morgan Freeman'ın fotoğrafını paylaşarak "Transferde gaza bastık! Sırada 6 numara var" yazdı.



Paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı ve gündem olmayı başardı.

"DEĞDİ Mİ FATİH HOCA'YI GÖNDERMEYE"



Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde küme düşme hattına yaklaşan Galatasaray yönetimini eleştiren bir paylaşımda da bulunmuştu. Demirer, “Noldu değdi mi Fatih hocayı göndermeye? Bir Gomis bir Fernando bulacaktınız o kadar. Herkesin kalbini kırdınız” tweetiyle Galatasaray'daki kötü gidişin faturasının Terim kesilmesinin gereksiz olduğunu belirtmişti.

GOMİS GALATASARAY'DA GOL KRALI OLDU

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 29 gol atarak gol kralı oldu.



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