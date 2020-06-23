Ata Demirer'den uğurböceği paylaşımı

Sosyal medya hesabından da maviliklere dair paylaşımlarda bulunan Ata Demirer, bu defa bir uğurböceğinin sesi oldu.



Demirer, Instagram hesabından paylaştığı karenin üzerine şu satırları yazdı: "Hava bir kaç gündür aşırı nemli ve sıcaktı..böyle havalara güvenilmez ani kaçaklar yapar,bunu bilmeme rağmen şeytan dürttü kestirme olsun diye Yorgo'nun gül bahçesine denizden gitmeye karar verdim. Havalandım Çanakkale tarafı tamamen kararmıştı korku ve pişmanlıkla hızımı artırdım ama sema direkten gelen batı havası vücudumu titretmeye başlamıştı bile, dayan Nuri dedim içimden ama ters bir rüzgarla sol kanadımı suya kaptırdım tam toparlamak üzereyken bir batı sağanağıyla sancak kanadımda su aldı ve koca deryaya battım can havliyle ayaklarımı oynatıyor aşağıdan gelecek bir melanur saldırısı veya tam bir boğulma arasında gidip geliyordum tanrım dedim ben bir uğurböceğiyim bu ne talihsizlik bana yardım et derken yanımda bir cisim belirdi hortumlu falan kocaman bişey gözlerimi açtığımda bir teknenin güvertesinde güneşleniyordum. Babalar gününde beni kurtaran isim babam Ata abiye sevgiler, Böcek Nuri. Not:denizle şaka olmaz ! Fuat bu hesabı takip ediyorsan ben biraz abiye takılacağım yengen merak etmesin söyleyiver"



Demirer sanatçı dostlarıyla birlikte tatiline devam ediyor.