Atatürk'ün sevdiği şarkılar Sarıgöl'de yankılandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, Sarıgöl’de özel bir konser verdi. Sarıgöl Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen ve Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan konser, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Konseri Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve çok sayıda Sarıgöllü vatandaş dinledi. Koro, Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirirken salondaki müzikseverler sık sık alkışlarla eşlik etti.

Programın sonunda Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, konserin şefine çiçek takdim etti. Akdeniz, burada yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün sevdiği şarkıları büyük bir keyifle dinledik ve hep birlikte eşlik ettik. Bu vesileyle kurucumuz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmetle andık" dedi.