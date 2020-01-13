Atiba Hutchinson kendini oyuna kaptırdı

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, çocuklarıyla gittiği eğlence merkezinden kendini oyuna kaptırdı.

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Atiba, Beşiktaş semt pazarında

Atiba, Beşiktaş semt pazarında

Beşiktaş'a geldiği günden beri orta sahada mücadeleci yapısı, defansif katkısı ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla ön plana çıkan Atiba Hutchinson önceki gün ailesi ile birlikte bir AVM'deydi.

ÇOCUKLARIYLA EĞLENCEDE

Siyah beyazlı formayla gösterdiği performans nedeniyle heykelinin dikilmesi gündemde olan orta saha oyuncusu alışverişin ardından çocuklarıyla eğlenmeyi ihmal etmedi.  Elektronik oyunlarda çocuklarına yardımcı olan 36 yaşındaki futbolcu bir ara kendini oyuna kaptırdı.

"EN AZ BİR SEZON DAHA OYNAMAK İSTİYORUM"

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