"ŞU AN ARAMIZDA 150-200 METRE VAR”

Arama çalışmaları devam ederken Avatar Atakan, Instagram hikayesinde bir aslan fotoğrafı paylaşarak hayvanla aralarında yaklaşık 150-200 metre mesafe bulunduğunu yazdı.

Paylaşımında eşiyle yaptığı mesajlaşmaya da yer veren Atakan, aslanın yakında olduğunu belirterek, "Oha, burada karşımızda" ifadelerini kullandı. Eşinin, "Evet çok tehlikeli, camı kırmaz değil mi?" mesajına ise esprili bir yanıt verdi.

Atakan, "Ne bileyim aşkım, sanki her gün kapımıza aslan geliyor. İçeri girerse kendimi yem ederim, karnı doyunca size dokunmaz herhalde." yazdı.