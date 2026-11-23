Avatar Atakan Sarıyer'deki aslana çok yakın olduğunu yazdı. Eşine cevabı ise gündem oldu
23.11.2026 14:29
Avatar Atakan'ın aslan paylaşımı dikkat çekti.
Avatar Atakan, ormanlık alana doğru ilerleyen Sarıyer'deki dişi aslanın evlerinin önüne kadar gelmesiyle ilgili eşiyle olan konuşmalarını paylaştı.
İstanbul Sarıyer'de dün akşam görünen aslanı bulma çalışmalarında 20. saat geride kalırken sporcu ve Survivor şampiyonu Avatar Atakan'ın Instagram hikayesi gündem oldu. Aslanla arasındaki mesafeyi paylaşan Avatar Atakan'ın eşiyle yaptığı esprili yazışma da dikkat çekti.
Sarıyer'in Uskumruköy bölgesinde dün akşam saat 18.00'dan bu yana güvenlik kameralarına yansıyan dişi aslanı bulmak için ekipler harekete geçti.
Termal kamerayla yakalandı, iğneyle etkisiz hale getirilecek.
Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile belediye ekipleri, termal kameralar ve drone'larla ormanlık alanda arama tarama çalışmaları yaklaşık 20 saattir sürüyor.
Son olarak aslanı yakalama çalışmaları sürürken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattığını açıkladı. Henüz bilinmeyen aslanın sahibi aranıyor.
Avatar Atakan'ın aslan paylaşımı dikkat çekti.
"ŞU AN ARAMIZDA 150-200 METRE VAR”
Arama çalışmaları devam ederken Avatar Atakan, Instagram hikayesinde bir aslan fotoğrafı paylaşarak hayvanla aralarında yaklaşık 150-200 metre mesafe bulunduğunu yazdı.
Paylaşımında eşiyle yaptığı mesajlaşmaya da yer veren Atakan, aslanın yakında olduğunu belirterek, "Oha, burada karşımızda" ifadelerini kullandı. Eşinin, "Evet çok tehlikeli, camı kırmaz değil mi?" mesajına ise esprili bir yanıt verdi.
Atakan, "Ne bileyim aşkım, sanki her gün kapımıza aslan geliyor. İçeri girerse kendimi yem ederim, karnı doyunca size dokunmaz herhalde." yazdı.