"Avengers: Doomsday" filmi için heyecan dorukta. Sürpriz isim kadroda

Russo kardeşlerin yönetmen koltuğunda oturduğu "Avengers: Doomsday" filmi için geri sayım başladı. 18 Aralık 2026'da izleyiciyle buluşacak olan "Avengers: Doomsday"in kadrosuna sürpriz bir ismin katıldığı ortaya çıktı.

"Avatar: Fire and Ash" gösterimleri öncesinde sinema salonlarında yayınlanan dört tanıtımdan birinde Kaptan Amerika da yer aldı.

Böylece 2019'dan beri Kaptan Amerika'yı canlandırmayan ve her seferinde seriye dönmeyeceğini hatta emekli olduğunu söyleyen Chris Evans'ın ikonik rolüne döndüğü ortaya çıktı.

KAPTAN AMERİKA GERİ DÖNÜYOR

Yıllar sonra Avengers serisine dönen Evans'ın hayat verdiği Steve Rogers'ın kucağında yeni doğmuş bir bebekle görünmesi tanıtıma damga vururken; teaser "Steve Rogers, Avengers: Doomsday’de geri dönecek" yazısıyla sona ermesi dikkat çekti.

Bu durum Marvel hayranlarının aklına “Bu Steve Rogers'ın bir şekilde Avengers'a yeniden katılacağı anlamına mı geliyor?”, "Bu aynı Kaptan Amerika mı, yoksa bir varyant mı?" gibi sorular getirdi.