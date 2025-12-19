"Avengers: Doomsday" filmi için heyecan dorukta. Sürpriz isim kadroda
19.12.2025 09:37
NTV - Haber Merkezi
Marvel'ın merakla beklenen filmi "Avengers: Doomsday" için bekleyiş sürüyor. Filme ünlü bir oyuncunun dahil olduğu ortaya çıktı.
Russo kardeşlerin yönetmen koltuğunda oturduğu "Avengers: Doomsday" filmi için geri sayım başladı. 18 Aralık 2026'da izleyiciyle buluşacak olan "Avengers: Doomsday"in kadrosuna sürpriz bir ismin katıldığı ortaya çıktı.
"Avatar: Fire and Ash" gösterimleri öncesinde sinema salonlarında yayınlanan dört tanıtımdan birinde Kaptan Amerika da yer aldı.
Böylece 2019'dan beri Kaptan Amerika'yı canlandırmayan ve her seferinde seriye dönmeyeceğini hatta emekli olduğunu söyleyen Chris Evans'ın ikonik rolüne döndüğü ortaya çıktı.
KAPTAN AMERİKA GERİ DÖNÜYOR
Yıllar sonra Avengers serisine dönen Evans'ın hayat verdiği Steve Rogers'ın kucağında yeni doğmuş bir bebekle görünmesi tanıtıma damga vururken; teaser "Steve Rogers, Avengers: Doomsday’de geri dönecek" yazısıyla sona ermesi dikkat çekti.
Bu durum Marvel hayranlarının aklına “Bu Steve Rogers'ın bir şekilde Avengers'a yeniden katılacağı anlamına mı geliyor?”, "Bu aynı Kaptan Amerika mı, yoksa bir varyant mı?" gibi sorular getirdi.
“Avengers: Endgame”in sonunda Steve Rogers Peggy Carter ile yeniden bir araya gelmek için zamanda geriye gitmişti.
Çünkü “Avengers: Endgame” filminin sonunda, Thanos’tan kurtulduktan sonra Sonsuzluk Taşları’nı ait oldukları yerlere götüren Steve Rogers, ana zamana yaşlanmış olarak dönmüş ve kalkanını Sam Wilson’a devretmişti.
YILDIZ İSİMLER KADRODA
Öte yandan Robert Downey Jr.’ın Iron Man yerine, Doctor Doom rolü ile katıldığı filmin kadrosunda; Thor rolüyle Chris Hemsworth, Sam Wilson olarak Anthony Mackie, Loki karakteriyle Tom Hiddleston, Ant-Man olarak Paul Rudd ve daha pek çok ünlü isim yer alıyor.