Avını boğarak öldürüyor: Erzincan’da görüntülendi

Erzincan’ın Kemah ilçesinde doğa yürüyüşü yapan fotoğraf sanatçısı Emrah Karakoç, yürüyüş sırasında karşılaştığı bir yılanı görüntüledi.

Karakoç, çektiği fotoğrafları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde görevli öğretim üyesi Dr. Evren Buğa ile paylaştı.

"ÇİFT BAŞLI YILAN" OLARAK DA BİLİNİYOR

Görüntüleri inceleyen zooloji uzmanı Dr. Evren Buğa, yılanın Türkiye’de farklı bölgelerde gözlemlenen ancak Erzincan’da ilk kez tespit edilen boagiller (Boidae) familyasına ait mahmuzlu yılan (Eryx jaculus) olduğunu belirtti.

Dr. Buğa, bu yılan türünün baş ve kuyruk kısımlarının benzer görünümde olması nedeniyle halk arasında "çift başlı yılan" olarak da bilindiğini ifade etti.

"AVINI BOĞARAK ÖLDÜRÜYOR"

Mahmuzlu yılanın zehirli olmadığını, nadiren ısırma davranışı gösterdiğini ve avını boğarak etkisiz hale getirdiğini aktaran Dr. Buğa, bu türün insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmadığının altını çizdi.

