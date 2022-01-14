Avukatı konuştu: 1 yıl 4 ay ceza alan Ahmet Kural hapse girecek mi?

Sıla Gençoğlu'nu dövdüğü gerekçesiyle üç ayrı suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkında istinaf mahkemesine yapılan başvuru reddedildi. Böylece Kural'ın cezası kesinleşmiş oldu.



Gelişmenin ardından Kural'ın avukatı Sibel Aydın konuştu. Sabah'ın haberine göre; avukat Aydın, "Bizim için hukuki süreç devam ediyor" dedi.



"CEZA ERTELENDİ HAPSE GİRMEYECEK"



Avukat Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: "Karar sonucu müvekkilim Ahmet Kural'ın aldığı ceza ertelendi. Dava sonucu kamuoyu tarafından net anlaşılsın diye söylemek istiyorum, müvekkilim Ahmet Kural hapse girmeyecek. Hukukun müvekkile tanıdığı bütün hakları sonuna kadar kullanacağız. Hukuki süreç henüz bitmedi, gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkını da kullanacağız. Adalete güvenimiz tam."

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