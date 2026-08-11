Avustralya kuş gribine karşı yerli türleri aşılayacak

Avustralya Tarım Bakanı Julie Collins, Canberra'da gazetecilere yaptığı açıklamada aşılama programının "önümüzdeki günler ve haftalarda" başlayacağını söyledi.

Programın ilk aşamasında, koruma altında tutulan ve kuş gribine karşı en savunmasız olduğu değerlendirilen türlere öncelik verilecek.

Collins, öncelikli türlerin H5 kuş gribine karşı hassasiyetleri ve olası koruma kaybının büyüklüğü dikkate alınarak belirleneceğini ifade etti.

"YABANİ KUŞLAR ARASINDA YAYILMASINI DURDURAMAYIZ"

Avustralya hükümetinin virüsün yabani kuşlar arasında yayılmasını tamamen önlemenin mümkün olmadığını kabul ettiğini belirten Collins, en fazla risk altındaki türleri korumak için çeşitli önlemlerin devreye alındığını söyledi.

Aşılama programının da bu önlemlerin bir parçası olacağı belirtildi.

Karar, komşu Yeni Zelanda'nın temmuz ayında nesli en fazla tehlike altında bulunan beş kuş türünden yaklaşık 300 damızlık kuşu kapsayan bir aşılama programı başlatmasının ardından geldi.

KUŞ TÜRLERİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 45'İ ENDEMİK

Avustralya hükümetinin verilerine göre ülkedeki yaklaşık 850 kuş türünün yüzde 45'i endemik.

Bu türler yalnızca Avustralya'da yaşıyor ve dünyanın başka hiçbir yerinde doğal olarak bulunmuyor.

Bu nedenle H5N1'in yerli türler arasında yayılması, biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

İLK TOPLU DENİZ KUŞU ÖLÜMLERİ YAŞANDI

Avustralya geçen hafta kuş gribi nedeniyle ilk toplu deniz kuşu ölümlerini bildirdi.

Bu gelişme, haziran ayında ülkede ilk kez tespit edilen H5N1 salgınının daha ciddi bir aşamaya geçtiğine işaret etti.

Virüs önce göçmen deniz kuşlarında tespit edildi, ardından geçen ay yerli türlere de yayıldı.

Avustralya, kuş gribini bildiren son kıta olmuştu.

Bununla birlikte virüs, 2025'in sonlarında Avustralya'ya bağlı Antarktika altı Heard Adası'nda da tespit edilmişti.